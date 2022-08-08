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Карпин назвал пенальтистов «Ростова»: «1-й – Полоз, 2-й – Комличенко, 3-й – Уткин. А там они сами уже решают»

Главный тренер «Ростова» высказался после матча Мир РПЛ с «Оренбургом» (2:1). – Сегодняшняя игра по содержанию понравилась больше или меньше, чем предыдущая? – Первый тайм понравился больше.

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