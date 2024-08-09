Столичных самокатчиков будут штрафовать на 100 000 рублей

Пользование самокатами должно быть упорядочено. Люди, решившие прокатиться на самокатах, взятых в сервисах краткосрочной аренды, должны четко понимать, что их использование не должно выходить за рамки четко прописанных норм.
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