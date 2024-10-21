В Петербурге ликвидировали 17 незаконных торговых точек - видео

В пяти районах города В Северной столице за последние две недели инспекторы Комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга освободили 17 городских земельных участков от незаконных торговых объектов.
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