Перекресток Раздольная 11 и Прожекторная 14 неоднократно делали заявки по поводу порыва. Ни Вода Донбасса ни Теплосеть НЕ РЕАГИРУЕТ! Это сотни кубомет...

Перекресток Раздольная 11 и Прожекторная 14 неоднократно делали заявки по поводу порыва. Ни Вода Донбасса ни Теплосеть НЕ РЕАГИРУЕТ! Это сотни кубометров драгоценной воды,в которой нуждаются жители города! Алексей Валерьевич,Денис Владимирович примите пожалуйста меры! https://t.
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