Российские войска в шаге от окружения Покровска: Юрий Подоляка в свежей сводке от 31.12.2024, последние новости

Последние новости от Юрия Подоляки из зоны СВО на 31 декабря 2024 года. Российские войска продолжают наступление на Мирноградском направлении, добившись продвижения на 1 км и угрожая перерезать ключевую трассу снабжения Покровска.
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