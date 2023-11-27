«ДЖОКЕР ДНР» РАССЕКРЕТИЛ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ИНОСТРАННЫХ НАЁМНИКОВ НА УКРАИНЕ

Елена ПЕТРОВСКАЯ Группа хакеров поделилась в интернете персональными данными военнослужащих Иностранного легиона ВСУ, включая их имена, возраст, военный опыт, языки общения и номера телефонов, а также раздел с личными комментариями, пишет китайский информационный портал InfoBrics.
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