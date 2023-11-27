БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Константин Самарин
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«ДЖОКЕР ДНР» РАССЕКРЕТИЛ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ИНОСТРАННЫХ НАЁМНИКОВ НА УКРАИНЕ

«ДЖОКЕР ДНР» РАССЕКРЕТИЛ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ИНОСТРАННЫХ НАЁМНИКОВ НА УКРАИНЕ

Елена ПЕТРОВСКАЯ Группа хакеров поделилась в интернете персональными данными военнослужащих Иностранного легиона ВСУ, включая их имена, возраст, военный опыт, языки общения и номера телефонов, а также раздел с личными комментариями, пишет китайский информационный портал InfoBrics.

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Константин Самарин
&quot;Миротворец&quot; со стороны России?
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