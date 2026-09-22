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Пятый канал

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«Будем радовать, удивлять и иногда пугать»: гендиректор НМГ Светлана Баланова раскрыла планы на новый сезон

«Будем радовать, удивлять и иногда пугать»: гендиректор НМГ Светлана Баланова раскрыла планы на новый сезон

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) раскрыла планы на новый телесезон, который охватит самые разные жанры.

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