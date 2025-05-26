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Царьград

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Эпохальная битва за Сумы и Чернигов. Рекордное наступление на Харьков прямо сейчас и два новых фронта. Жесточайший ответ Путина за Москву

Эпохальная битва за Сумы и Чернигов. Рекордное наступление на Харьков прямо сейчас и два новых фронта. Жесточайший ответ Путина за Москву

Жесточайший ответ Путина за Москву - американская разведка срочно сообщила трагичные новости для Киева и всей европейской верхушки.

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