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Царьград

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Врагу бояться разрешается: Новейшие крейсеры России поступают на вооружение

Врагу бояться разрешается: Новейшие крейсеры России поступают на вооружение

На вооружение поступают новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта "Борей-А".

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