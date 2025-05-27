Назван самый популярный в России китайский седан

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по предложению и средним ценам на новые китайские седаны, а также интерес пользователей платформы к ним, и составили рейтинг самых популярных китайских «четырехдверок» в РФ в 2025 году.
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