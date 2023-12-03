Глазированные творожные сырки: рецепты любимого десерта из детства

Несколько десятилетий назад глазированные сырки были повседневным продуктом. Брусочки из творожной массы, покрытые тонким слоем шоколада, проигрывали по вкусу популярным батончикам, были не так полезны, как натуральный творог.
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