Кривцовым интересуются в Англии и Германии

Агент Никиты Кривцова заявил, что в услугах его клиента заинтересованы в Англии и Германии. Агент полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова Младен Гргич заявил, что к его клиенту проявляют интерес в Англии и Германии.
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