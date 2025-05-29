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Житель Смоленской области выиграл более 32 миллионов рублей в лотерею

Житель Смоленской области выиграл более 32 миллионов рублей в лотерею

До этого максимальная сумма, которую ему удавалось выиграть, составляла около пяти тысяч рублей.Житель Смоленской области Дмитрий стал обладателем суперприза онлайн-лотереи «Топ 12» и выиграл 32 477 296 рублей.

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