Житель Смоленской области выиграл более 32 миллионов рублей в лотерею

До этого максимальная сумма, которую ему удавалось выиграть, составляла около пяти тысяч рублей.Житель Смоленской области Дмитрий стал обладателем суперприза онлайн-лотереи «Топ 12» и выиграл 32 477 296 рублей.
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