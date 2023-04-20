Кухня и дом

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Кухня – это маленькое государство в вашей квартире, где вся власть принадлежит только женщине

Кухня – это маленькое государство в вашей квартире, где вся власть принадлежит только женщине

﻿﻿Кухня – это маленькое государство в вашей квартире, где вся власть принадлежит только женщине. Именно на ней каждая хозяйка проводит большую часть своего времени, поэтому все на кухне — от мебели до цветов — должно радовать ее чудесный взор.

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