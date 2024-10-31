ДТП на улицах Гагарина и Карбышева в Самаре: пострадали пешеход и пассажир

Сегодня утром в Самаре произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, около 8:50 утра на перекрестке улиц Гагарина и Карбышева столкнулись два автомобиля - ВАЗ-2110 и Hyundai Elantra.