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Регионы России

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ДТП на улицах Гагарина и Карбышева в Самаре: пострадали пешеход и пассажир

ДТП на улицах Гагарина и Карбышева в Самаре: пострадали пешеход и пассажир

Сегодня утром в Самаре произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, около 8:50 утра на перекрестке улиц Гагарина и Карбышева столкнулись два автомобиля - ВАЗ-2110 и Hyundai Elantra.

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