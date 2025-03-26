Семшов: золото РПЛ разыграет тройка лидеров чемпионата

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов рассказал, кто будет бороться за чемпионство в Российской премьер-лиге в нынешнем сезоне «Безусловно, любая команда имела бы прекрасные шансы, но в конце концов выигрывает тот, кто способен показывать стабильную игру даже к концу сезона.