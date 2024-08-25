Союз странных сил

Уходящая политическая неделя в США запомнилась двумя важными событиями: прошедшим в Чикаго съездом Демократической партии и неожиданным для публики, но ожидаемым аналитиками фактическим присоединением Роберта Кеннеди – младшего к кампании Трампа.
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