Суд решил судьбу заброшенного «Дома-пули» в Иванове

Здание на проспекте Ленина, 37, пострадавшее от пожара в 2008 году, перейдёт в казну РФ. Суд отказал Росимуществу в требовании обязать МВД снести разрушенную часть здания и вывезти мусор.
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