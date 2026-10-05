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Ивановские новости

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Суд решил судьбу заброшенного «Дома-пули» в Иванове

Суд решил судьбу заброшенного «Дома-пули» в Иванове

Здание на проспекте Ленина, 37, пострадавшее от пожара в 2008 году, перейдёт в казну РФ. Суд отказал Росимуществу в требовании обязать МВД снести разрушенную часть здания и вывезти мусор.

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