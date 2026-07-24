Новый учебно-боевой самолёт Як-130М начнут поставлять в 2028 году

Сейчас три машины проходят испытанияДиректор производства Иркутского авиационного завода Виталий Елагин сообщил, что поставки нового российского учебно-боевого самолёта Як-130М должны стартовать в конце 2028 года.
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