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Новый учебно-боевой самолёт Як-130М начнут поставлять в 2028 году

Новый учебно-боевой самолёт Як-130М начнут поставлять в 2028 году

Сейчас три машины проходят испытанияДиректор производства Иркутского авиационного завода Виталий Елагин сообщил, что поставки нового российского учебно-боевого самолёта Як-130М должны стартовать в конце 2028 года.

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