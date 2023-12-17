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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ефимова об Олимпиаде-2024: «Если будут жесткие условия, от которых начнутся большие проблемы, то я не буду рисковать. Мне важнее остаться в своей стране»

«Надо изучить условия, которые нам выдвинули. Конечно, я за Олимпиаду, потому что это уникальный шанс и мечта очень многих спортсменов.

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