Терренса Мура атаковала пума в собственном приюте The Cat Survival Trust

По информации Sun, британский любитель крупных кошек Терренс Мур, также известный как «король тигров», оказался в больнице после нападения 82-килограммовой пумы в его заповеднике Cat Survival Trust, расположенном в Уэлвине, Хартфордшир.
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