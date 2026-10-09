Елена Вершинина и другие лауреаты премии «Великие люди России»

В Москве прошла XI церемония премии «Великие люди России». Этот вечер объединил тех, кто своим трудом и талантом укрепляет авторитет страны и задает ориентиры для общества.
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