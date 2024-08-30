Минниханов открыл мемориальную доску в честь Ильдуса Мостюкова

Первым мероприятием, с которого Раис Татарстана Рустам Минниханов начал День республики, стало открытие мемориальной доски в честь Героя Социалистического Труда, генерального конструктора единой системы государственного радиолокационного опознавания («свой-чужой») Ильдуса Мостюкова.
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