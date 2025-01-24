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«ВСУ в панике». Военкоры: ВС РФ получили новую ракету-убийцу для уничтожения бункера Зеленского

«ВСУ в панике». Военкоры: ВС РФ получили новую ракету-убийцу для уничтожения бункера Зеленского

Автор: Мария Баранова ВСУ находятся в панике из-за начала применения ВС РФ оперативно-тактических ракет 9М723-Ф3, входящих в состав комплексов «Искандер-М», наша армия получила новую «ракету-убийцу» для уничтожения бункера Зеленского, пишут военкоры.

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