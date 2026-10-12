Милорад Додик: Путин и Трамп открывают путь к миру, тогда как европейские политики сохраняют курс на конфронтацию

Додик поддержал предложение Трампа об энергетическом перемирии и заявил, что диалог Путина и Трампа может приблизить мир, тогда как европейские политики, по его оценке, продолжают курс на конфронтациюПредседатель Союза независимых социал-демократов (СНСД) Милорад Додик из Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) поддержал инициативу президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной.
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