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Милорад Додик: Путин и Трамп открывают путь к миру, тогда как европейские политики сохраняют курс на конфронтацию

Милорад Додик: Путин и Трамп открывают путь к миру, тогда как европейские политики сохраняют курс на конфронтацию

Додик поддержал предложение Трампа об энергетическом перемирии и заявил, что диалог Путина и Трампа может приблизить мир, тогда как европейские политики, по его оценке, продолжают курс на конфронтациюПредседатель Союза независимых социал-демократов (СНСД) Милорад Додик из Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) поддержал инициативу президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной.

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