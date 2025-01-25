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Российские ПВО сбили 11 украинских дронов у побережья Крыма

Российские ПВО сбили 11 украинских дронов у побережья Крыма

Министерство обороны России сообщило об уничтожении 11 украинских дронов российскими средствами ПВО над Черным морем у побережья Крыма.

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