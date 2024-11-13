Вайцеховская: «Чисто по-человечески жаль Дзюбу. Ему уготована не слишком счастливая жизнь»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о резонансном интервью нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в котором он в числе прочегоОлимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о резонансном интервью нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в котором он в числе прочего раскритиковал телекомментаторов.