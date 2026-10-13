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Воронежские новости

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КПРФ предложила ограничить платежи за ЖКХ 10% от дохода

КПРФ предложила ограничить платежи за ЖКХ 10% от дохода

Депутаты КПРФ выступили с предложением законодательно ограничить траты семей на коммунальные услуги. Суть инициативы — зафиксировать в Жилищном кодексе правило, по которому платежи за ЖКХ не могут быть больше 10% от общего месячного дохода домохозяйства.

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