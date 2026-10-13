КПРФ предложила ограничить платежи за ЖКХ 10% от дохода

Депутаты КПРФ выступили с предложением законодательно ограничить траты семей на коммунальные услуги. Суть инициативы — зафиксировать в Жилищном кодексе правило, по которому платежи за ЖКХ не могут быть больше 10% от общего месячного дохода домохозяйства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РР Препараты Семавик...
- EP Препараты для леч...
- После массированн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым