КПРФ предложила ограничить платежи за ЖКХ 10% от дохода

Депутаты КПРФ выступили с предложением законодательно ограничить траты семей на коммунальные услуги. Суть инициативы — зафиксировать в Жилищном кодексе правило, по которому платежи за ЖКХ не могут быть больше 10% от общего месячного дохода домохозяйства.