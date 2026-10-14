arXiv: для высокой точности квантовой телепортации понадобилась "магия"

Физики проверили, как лучше «перемешивать» квантовую информацию в протоколе телепортации, вдохновленном поведением черных дыр, и получили неожиданный результат: для высокой точности переноса вовсе не обязательна так называемая квантовая магия — особый ресурс, который считался необходимым.