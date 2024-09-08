Фронт ВСУ рушится: армия России атакует под Покровском в ДНР

РИА Новости/Станислав Красильников Судя не только по сводкам Министерства обороны, но и по сообщениям даже украинской стороны, темпы нашего наступления в основной зоне СВО, которое началось уже больше месяца назад, действительно, только нарастают.
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