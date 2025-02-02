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Несекретные материалы

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«А если будут российские удары?»: Зеленский сомневается в эффективности европейских миротворцев

«А если будут российские удары?»: Зеленский сомневается в эффективности европейских миротворцев

Формат присутствия европейского миротворческого контингента на Украине пока до конца не определен. Об этом в интервью агентству The Associated Press заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский.

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