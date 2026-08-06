Ивановская область третья в ЦФО по росту зарплат

Средняя зарплата в Ивановской области за год выросла на 15,14% — с 55 968 до 64 441 рубля. Больше всего жители региона зарабатывают в обработке древесины и производстве компьютеров — около 104,7 тысяч рублей.
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