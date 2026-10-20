21 октября с 0.00 до 5.00 движение транспорта ограничат на 1018 километре трассы М‑7 «Волга» – возле ОЭЗ «Алабуга», в направлении Казани.
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