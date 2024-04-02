В Северной Корее заявили об успешном испытании новой баллистической ракеты

В Северной Корее рассказали об успешном испытании новой баллистической ракеты Северная Корея во вторник, 2 апреля, совершила успешное испытание новой сверхзвуковой баллистической ракеты средней дальности.
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