Бывший прокурор Луценко заявил о 500 000 потерях ВСУ и ежемесячных потерях в 30 000.Предлагает признать правду и тогда все пойдут мобилизовываться.
Це будет шок
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Бывший прокурор Луценко заявил о 500 000 потерях ВСУ и ежемесячных потерях в 30 000.Предлагает признать правду и тогда все пойдут мобилизовываться.
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