Юлия Пересильд рассказала о своей бьюти-рутине

39-летняя Юлия Пересильд поделилась секретами своей бьюти-рутины. Актриса, которая выглядит значительно моложе своих лет, объясняет, что её молодость сохраняют спорт, здоровый образ жизни и особые утренние ритуалы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии