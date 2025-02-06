Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 858 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария Берзина
    А строительство Ельцин центра в Москве за чей счёт ? Не за государственный часом?Предательство на ...
  • Ильдус Мамлеев
    А стратегический вопрос остался открытым, как ВСУ смог [очередной раз] сформировать такой мощный "броне кулак"? Почем...Курская область. ...
  • Дмитрий Гурин
    Сомневаюсь что даже Бастрыкин что то здесь сможет сделать. Это в Госдуме должны выдвинуть закон и не только о муляжах...Новосибирский деп...

Рогозин отреагировал на смену гендиректора Роскосмоса словами "Искренне поздравляю"

Рогозин отреагировал на смену гендиректора Роскосмоса словами "Искренне поздравляю"

Бывший глава Роскосмоса отреагировал на кадровую ротацию в корпорации.Сенатор Дмитрий Рогозин, ранее занимавший пост главы ГК "Роскосмос", искренне поздравил с назначением на эту должность экс-замминистра транспорта Дмитрия Баканова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх