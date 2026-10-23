Few people quote verbatim the statement of the White House on the humanitarian truce in the Kherson region, and it's worth it, said political scientist Alexander Nosovich.
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