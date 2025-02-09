Ссылка на материал nv.am 13-19 января 1990 года кровавые дни в истории азербайджанской столицы: целую неделю в городе происходили масштабные погромы и убийства бакинских армян.
Баку, 1990: “Как сволочи стали шахидами, а погибшие советские солдаты — свиньями и садистами”
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Павлов
"... Москва не суется. Боится. Значит — пора." Все повторяется. Мы идем по горбачевским граблям. Ситуация изменилась, другие силы задействованы, но грабли те же. "Москва не суется", "значит пора". И расцветает "Садовод", и диаспоры воздействуют на суды, и ихние власти предъявляют надуманные претензии, а Москва боится ответить адекватно. Вторая часть марлезонского балета. С тем же результатом?
Ответить
11 час.
Борис Сторублевцев
Совсем наша власть беззубая!!!!
Ответить
10 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Власть вообще ни какая,она погубит РФ
Ответить
4 час.
Свежие комментарии