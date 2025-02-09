Баку, 1990: “Как сволочи стали шахидами, а погибшие советские солдаты — свиньями и садистами”

Андрей Павлов

"... Москва не суется. Боится. Значит — пора." Все повторяется. Мы идем по горбачевским граблям. Ситуация изменилась, другие силы задействованы, но грабли те же. "Москва не суется", "значит пора". И расцветает "Садовод", и диаспоры воздействуют на суды, и ихние власти предъявляют надуманные претензии, а Москва боится ответить адекватно. Вторая часть марлезонского балета. С тем же результатом?