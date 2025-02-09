Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Баку, 1990: “Как сволочи стали шахидами, а погибшие советские солдаты — свиньями и садистами”

Баку, 1990: “Как сволочи стали шахидами, а погибшие советские солдаты — свиньями и садистами”

Ссылка на материал nv.am 13-19 января 1990 года кровавые дни в истории азербайджанской столицы: целую неделю в городе происходили масштабные погромы и убийства бакинских армян.

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Комментарии
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Андрей Павлов
&quot;... Москва не суется. Боится. Значит — пора.&quot; Все повторяется. Мы идем по горбачевским граблям. Ситуация изменилась, другие силы задействованы, но грабли те же. &quot;Москва не суется&quot;, &quot;значит пора&quot;. И расцветает &quot;Садовод&quot;, и диаспоры воздействуют на суды, и ихние власти предъявляют надуманные претензии, а Москва боится ответить адекватно. Вторая часть марлезонского балета. С тем же результатом?
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