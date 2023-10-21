Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • В С
    👍Томас Бах получае...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Все ваши комментарии выдают вас с головой, смените методичку, эта давно устарела! А ещё лучше идите с миром на другие...Ну, что, доиграла...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Это уже явная глупость! Никто не свернёт эту программу. И вы не забыли, что вообще-то мы сейчас воюем со всем Западом?Ну, что, доиграла...

Международный день тёщи

Международный день тёщи

Дата события уникальна для каждого года. В 2023 году эта дата — 22 октября Каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечается необычный, но и, несомненно, любимейший праздник любого зятя – Международный день тёщи (Mother-In-Law Day).

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