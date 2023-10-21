Дата события уникальна для каждого года. В 2023 году эта дата — 22 октября Каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечается необычный, но и, несомненно, любимейший праздник любого зятя – Международный день тёщи (Mother-In-Law Day).
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