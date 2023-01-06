Кубок Франции. 1/32 финала. «ПСЖ» в гостях у «Шатору», «Монако» Головина примет «Родез» в субботу

«ПСЖ» в пятницу сыграет в гостях с «Шатору» в 1/32 финала Кубка Франции. В субботу «Марсель» сыграет с «Йером», «Монако» Александра Головина примет «Родез».
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