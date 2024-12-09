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Бремя умного человека, или... идиоты вечны, как мир

Бремя умного человека, или... идиоты вечны, как мир

Мы вступили в какую-то эпоху фальшивок. Фальшивые эксперты - не имеющие не профильного образования, ни опыта деятельности в области, в которой они считаются "экспертами".

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