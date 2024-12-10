Алтайские депутаты просят Москву увеличить выплаты для работников скорой помощи

Такое обращение АКЗС направит в российское правительство Депутаты Алтайского краевого Заксобрания на сессии 12 декабря обсудят обращение в правительство России по поводу выплат работникам службы скорой помощи.
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