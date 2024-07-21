Сахарные поссумы — самые сладкие животные на свете

Это не птица, не самолет, а сахарный поссум, который легко и непринужденно планирует в воздухе. Приготовьте свои мимиметры, потому что вид этих крошечных очаровательных животных заставит вас растаять от умиления.
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