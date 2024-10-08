В Роскачестве сообщили об опасности мобильных приложений для заказа такси

Практически 76,7 процента сервисов имеют серьезные проблемы с защитой персональных данных Удобство использования сервисов для вызова такси сопровождается рисками, которые связаны с безопасностью и конфиденциальностью персональной информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии