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Петербургский дневник

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В Роскачестве сообщили об опасности мобильных приложений для заказа такси

Практически 76,7 процента сервисов имеют серьезные проблемы с защитой персональных данных Удобство использования сервисов для вызова такси сопровождается рисками, которые связаны с безопасностью и конфиденциальностью персональной информации.

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