Полностью обанкротился: почему Макрон боится сближения США и России

МОСКВА, 6 марта, ФедералПресс. Французский лидер Эммануэль Макрон «полностью обанкротился» во внутренней политике и боится сближения США и России, заявил ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров.
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