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Многодетные семьи Подмосковья получили 3,4 млрд рублей взамен земельных участков

Многодетные семьи Подмосковья получили 3,4 млрд рублей взамен земельных участков

С 2024 года многодетные семьи Подмосковья могут получить 400 тысяч рублей вместо земельного участка. Такой вариант поддержки выбрали 76% семей, имеющих право на получение земли.

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