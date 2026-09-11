Многодетные семьи Подмосковья получили 3,4 млрд рублей взамен земельных участков

С 2024 года многодетные семьи Подмосковья могут получить 400 тысяч рублей вместо земельного участка. Такой вариант поддержки выбрали 76% семей, имеющих право на получение земли.
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