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Русская весна

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Португалия хочет получить деньги от ЕС на коз

Португалия хочет получить деньги от ЕС на коз

Министр сельского хозяйства Португалии Жозе Мануэль Фернандеш призвал Евросоюз выделить средства на оплату работы пастухов, которые будут пасти коз, коров и овец в районах с высоким риском лесных пожаров.

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