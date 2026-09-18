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Север Пресс

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Центр спортивной подготовки Ямала получил субсидию на мастер-классы

Центр спортивной подготовки Ямала получил субсидию на мастер-классы

Ведущие спортсмены проведут на Ямале мастер-классы по волейболу, футболу и плаванию. Для этого выделена субсидия окружному Центру спортивной подготовки.

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