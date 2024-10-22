Губернатор Павел Малков проинспектировал строительство школы в Касимове

Новая школа рассчитана на 960 учеников. «Строим большое современное здание, которое полностью отвечает современным образовательным стандартам», - рассказал о проекте учебного заведения губернатор Павел Малков.
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